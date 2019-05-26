البسطاوي يرد على شائعات علاقته مع نسرين الراضي

رد الفنان المغربي هاشم البسطاوي، أخيرا، على من ربط حذفه لصوره مع الفنانة المغربية نسرين الراضي بضجة “قبلة مهرجان كان”، موضحا أنهما لا يزالان صديقان، ولم يقطعا علاقتهما.

وشارك البسطاوي، صورته مع نسرين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وعلق عليها: “ليس هناك أي قطع للعلاقة بيني ونسرين.. نحن دائما صديقين حقيقيين..”، ووجه كلامه إلى الراضي، وقال: “تعلمي كيف تركزين على عملك بقوة، وأنت أحسن ممثلة”.

وسبق أن راجت أخبار عن وجود علاقة عاطفية بين نسرين الراضي، وهاشم البسطاوي، وذلك بسبب ظهورهما المتكرر في الصور قبل واقعة الضجة، التي خلفتها قبلة نسرين، والفنانة لبنى أزبال في مهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وكان البسطاوي قد حذف أثناء الضجة، صوره مع الراضي، الأمر الذي جعل الجمهور يتحدث عن نهاية علاقة عاطفية جمعتهما، قبل أن ينشر التوضيح على “أنستغرام”.