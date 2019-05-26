استطلاع “اليوم 24”: الأغلبية لا تتوقع تسوية قريبة لملف الريف بعد توالي لقاءات عائلات معتقلي الحراك مع بوعياش

على الرغم من توالي لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع عائلات معتقلي حراك الريف، إذ نظمت ثلاثة لقاءات في أسبوع واحد، إلا أن الكثيرين لا يرون في هذه الخطوة مدعاة للتفاؤل بقرب حل لملف معتقلي “حراك الريف”.

وفي استطلاع للرأي أطلقه موقع “اليوم 24” على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، طرح فيه سؤالا على المتابعين حول ما إذا كانوا يتوقعون تسوية قريبة لملف الريف، بعد توالي لقاءات مجلس أمينة بوعياش بعائلات المعتقلين، لم تظهر الأغلبية تفاؤلها.

الاستطلاع، الذي شارك فيه 1419 شخصا، وطرح فيه سؤال “بعد لقاء عائلات المعتقلين ببوعياش..هل تتوقعون تسوية قريبة لملف الريف؟”، صوت 1203 شخص بـ”لا”، فيما لم يصوت بـ”نعم” سوى 216 شخصا.

يذكر أنه، اليوم الأحد، تحل الذكرى الثانية لبداية الاعتقالات في صفوف نشطاء “حراك الريف” في الحسيمة، إذ مثل يوم 26 ماي 2017 بداية المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحراك، ونهاية ستة أشهر من الاحتجاجات، التي اندلعت منذ مقتل السماك، محسن فكري.

ذكرى اليوم جدد فيها حقوقيون نداء ضرورة إطلاق سراح معتقلي “الحراك”، الموزعين على عدد من السجون، ووقف الاعتقالات، التي لا تزال تشمل الكثيرين، وإطلاق عملية إصلاح عميقة تنهي الإشكالات الاجتماعية والسياسية التي أخرجت النشطاء في عدد من مناطق المغرب للاحتجاج على مدى السنوات الأخيرة الماضية.