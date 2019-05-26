فيديو: حسام أديب
في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يعتبر الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، إصرار المسلم على الصيام، رغم توفره على عذر شرعي لإفطار رمضان، إلحاق للأذى بالنفس، وعصيانا لأمر الله الذي أذن له بالإفطار.
ويبين الراجعي في حلقة، اليوم الأحد، أن المسألة ليست مرتبطة بإرادة الإنسان، لأن إرادة الله فوق كل شيء، إذ أنه كما يطيع المسلم ربه بالصوم تقربا إليه، يضيف المتحدث، عليه أن يطيع ربه ويفطر حفاظا على نفسه، وطاعة لأمر الله، في حال إذا كان المرض يمنعه من الصيام، بتوجيهات من الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليتقبل الله صيامي”.. يتوفر على عذر شرعي لإفطار رمضان ويصر على الصيام! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.