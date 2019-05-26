“ليتقبل الله صيامي”.. يتوفر على عذر شرعي لإفطار رمضان ويصر على الصيام! – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يعتبر الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، إصرار المسلم على الصيام، رغم توفره على عذر شرعي لإفطار رمضان، إلحاق للأذى بالنفس، وعصيانا لأمر الله الذي أذن له بالإفطار.

ويبين الراجعي في حلقة، اليوم الأحد، أن المسألة ليست مرتبطة بإرادة الإنسان، لأن إرادة الله فوق كل شيء، إذ أنه كما يطيع المسلم ربه بالصوم تقربا إليه، يضيف المتحدث، عليه أن يطيع ربه ويفطر حفاظا على نفسه، وطاعة لأمر الله، في حال إذا كان المرض يمنعه من الصيام، بتوجيهات من الطبيب.