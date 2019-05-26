ساعاتان تقريباً، تفصل الجماهير المغربية عن مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمع كلاً من نهضة بركان ومضيفه الزمالك المصري، في لقاء سيجرى على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.
هذا وتنطلق مباراة اليوم بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، حيث سيخوض الطرفان أول مباراة نهائي في تاريخهما.
وسيكون بإمكان الجماهير الرياضة متابعة القمة القارية بين ممثل الكرة الوطنية بركان، والزمالك المصري، على باقة من القنوات التلفزيونية، من بينها المجانية أيضاً، والتي جاءت كالاتي:
الشيرنج :
beIN SPORTS 3 France
Astra 19°E – 11856 V 29700
Fox SPORTS 4 Netherlands
Astra 23°E – 11739 V 29900
Arena SPORTS 3 Croatia
Eutelsat 16°E – 11512 H 30000
Arena SPORTS 3 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000
قنوات مجانية
Arena SPORTS 3 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000 Tandberg
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات قبل قمة بركان بنهائي كأس “الكاف”..هذه هي القنوات الناقلة للمباراة مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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