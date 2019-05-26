ساعات قبل قمة بركان بنهائي كأس “الكاف”..هذه هي القنوات الناقلة للمباراة مجاناً

ساعاتان تقريباً، تفصل الجماهير المغربية عن مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمع كلاً من نهضة بركان ومضيفه الزمالك المصري، في لقاء سيجرى على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

هذا وتنطلق مباراة اليوم بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، حيث سيخوض الطرفان أول مباراة نهائي في تاريخهما.

وسيكون بإمكان الجماهير الرياضة متابعة القمة القارية بين ممثل الكرة الوطنية بركان، والزمالك المصري، على باقة من القنوات التلفزيونية، من بينها المجانية أيضاً، والتي جاءت كالاتي:



الشيرنج :

beIN SPORTS 3 France

Astra 19°E – 11856 V 29700

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Fox SPORTS 4 Netherlands

Astra 23°E – 11739 V 29900

Arena SPORTS 3 Croatia

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena SPORTS 3 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000

قنوات مجانية

Arena SPORTS 3 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000 Tandberg