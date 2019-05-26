نفاذ أطنان من سمك أبو سياف بسواحل طنجة..مراكب الصيد التقليدي تحتج

عبر العشرات من بحارة الصيد التقليدي، أول أمس الجمعة، عن استنكارهم من نفاذ كمية سمك أبو سياف المحدد لهم اصطيادها، وذلك في فترة وجيزة بالمقارنة مع المواسم الماضية.

واحتشد الصيادون أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة الأسباب التي عجلت بنفاذ حصة 370 قارب تقليدي والمحددة قانونيا في 600 طن، للدائرة البحرية لعاصمة البوغاز.

واتهم مهنيون، القوارب القادمة من المدن المجاورة لطنجة باستنزاف المخزون المحدد من قبل الوزارة الوصية.

وكانت ذات المندوبية، قد لجأت بالتشاور مع مهنيي الصيد البحري خلال لقاء احتضنته الغرفة المتوسطية، إلى وقف نشاط اصطياد سمك أبو سياف ما بين الفترة الممتدة من 10 ماي وإلى غاية 15 من الشهر الجاري، واتخاذها بمثابة راحة بيولوجية إستثنائية بسواحل طنجة، حفاظا على الثروة السمكية.