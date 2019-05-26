بعد إضرام النار داخل مركز للشرطة.. وزير الداخلية الإيطالي يتوعد المهاجرين المغاربة!

على خلفية حادث إضرام مهاجر مغربي في إيطاليا النار داخل أحد مراكز الشرطة المحلية، ضواحي مودينا الإيطالية، توعد وزير الداخلية الإيطالي بإغلاق جميع الموانئ الإيطالية في وجه المهاجرين المغاربة، الذين يتوافدون على إيطاليا بطرق غير شرعية، على حد وصفه.

ودعا الوزير ذاته، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إلى محاربة الهجرة غير الشرعية، سواء في إيطاليا، أو جميع البلدان الأوربية.

وقال “ماتيو سالفيني”: “يجب معاقبة الشاب، الذي أضرم النار في مركز الشرطة، كما لا يهمني إن كان قاصرا أم لا”.

يذكر أنه تم اعتقال الشاب، الذي أضرم النار في مركز الشرطة، يوم 14 ماي الجاري، متسببا في وفاة سيدة إيطالية تبلغ من العمر 84 سنة، فضلا عن مرافقة لها من جنسية أوكرانية، كما أصيب 20 شخصا خلال هذا الحادث، الذي تسبب في انتقال النيران إلى شقق مجاورة للمركز.

وذكرت الصحف الإيطالية أن الشاب، البالغ من العمر 18 سنة، الذي قبض عليه، صباح الأربعاء الماضي، كان قد طرد من معمله، ما يعزز شكوكا حول ما أقدم عليه أن يكون عملا انتقاميا.