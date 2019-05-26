الطيبة: إصابة خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من مدينة الطيبة، مساء اليوم، الأحد، بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس وسط المدينة.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب وهو رجل في الستينات من عمره، وتم نقله إلى مستشفى "بلنسون" في بيتاح تيكفا، لتلقي العلاج اللازم.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن السائق المشتبه بالدهس، فر هاربًا من المكان، بعد حادثة الدهس مباشرة.
وذكرت المصادر الطبية أنها وصلت إلى مكان الحادث "وقمنا بإنعاش المصاب ونقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة جدا".
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