محمد بن زايد للبرهان: الإمارات تدعم أمن واستقرار السودان

شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على دعم الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بأبوظبي.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني الشقيق ومؤسساته على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

من جانبه، ثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الدعم الذي قدمته الإمارات لبلاده بهدف تعزيز اقتصادها.

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ويقوم البرهان بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يوما واحداً، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.





وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد زار مصر، السبت، في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية وأجريا مباحثات مهمة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان والمنطقة.

وقد توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالشكر إلى الإمارات والسعودية، لدعمهما الخرطوم في المرحلة الراهنة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا خلافات مع القوى السياسية، وأن الهدف واحد بين جميع الأطراف.

وشكر البرهان السعودية والإمارات على مساعدتهما للسودان، كما توجه بالشكر إلى مصر ودورها الداعم للبلاد، وتعاون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المجلس العسكري الانتقالي، كما شكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه أيضاً.



