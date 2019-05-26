3 قتلى في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ثلاثة أشخاص، الأحد، في هجوم جديد على كنيسة كاثوليكية في قرية تولفيه في شمال بوركينا فاسو، حيث تتكرر الهجمات على المسيحيين في هذه المنطقة.

وقال مصدر أمني إن أفرادا مدججين بالسلاح هاجموا كنيسة القرية، فيما كان المصلون يحضرون قداس الأحد، لافتا إلى أن الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي والعالمي، وأسفر عن ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وقد أثار الهجوم ذعرا في القرية ولازم العديد من السكان منازلهم.

وسبق أن استهدفت القرية المذكورة، ففي نهاية أبريل/نيسان الماضي أقدم مسلحون على إحراق مطعم فيها واستولوا على 3 دراجات نارية، وفق المصدر نفسه.

وتزايدت أخيرا الهجمات التي تستهدف كنائس أو رجال دين في بوركينا فاسو، البلد الفقير في غرب أفريقيا، وتنسب عادة إلى جماعات متطرفة إرهابية.