شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنياً بغارات جوية للنظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (معرة النعمان) قُتل 12 مدنيا بغارات جوية شنتها قوات النظام السوري، بينهم أربعة كانوا في سوق بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب سورية، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد).

قُتل 12 مدنيا بغارات جوية شنتها قوات النظام السوري، بينهم أربعة كانوا في سوق بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب سورية، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد).

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