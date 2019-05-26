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محمد بن زايد يستقبل البرهان في الإمارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه، اليوم (الأحد)، في أبوظبي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان.

وكان قد وصل البرهان إلى مطار الرئاسة بأبوظبي، اليوم، وكان محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

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وكان قد أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان الأحد أن رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان توجه إلى الامارات، غداة زيارته القاهرة.

وقال المجلس «توجه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً».

والسبت، أجرى البرهان محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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