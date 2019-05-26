النشرة: إخماد حريق هشير و"كابل" كهربائي في سهل الصباغ بصيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "عناصر إطفائية صيدا أخمدوا حريق هشير و"كابل" كهرباء قد وقع من العمود داخل بستان الجبانة في سهل الصباغ، ممّا أدى إلى إشعال نار في الهشير داخل البستان، وقد تمّ تبريد المكان وتأمينه".

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