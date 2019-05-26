شدد رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن على ان النقطة الاساسية بما خص وزارة الاتصالات ان تصبح موازنتها جزءا من الموازنة وليست ملحقة بها، ما يعني أن تصبح تحت رقابة المجلس النيابي، وهذا ما نعمل عليه.
واضاف الحاج حسن في حديث تلفزيوني: "بين اوجيرو وبين شركة ألفا وشركة تاتش تلزيمات بعشرات ومئات ملايين الدولارات دون رقابة برلمانية وعندما نتحدث عن هذه المبالغ والنفقات التشغيلية التي تصل الى 500 و600 مليون دولار فهذا يعني انه يوجد رقابة برلمانية على مال عام".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: نعمل لكي تصبح موازنة وزارة الاتصالات خاضعة للرقابة البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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