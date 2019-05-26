رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي اختتم زيارته لبنان

ذكرت السفارة الأميركية في بيروت أنّ "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الديمقراطي إليوت إنجل، زار لبنان على رأس وفد من الكونغرس من 24 إلى 26 أيار الحالي".
وأوضحت في بيان، أنّ "خلال الزيارة، اجتمع الوفد برئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الخارجية جبران باسيل، قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومسؤولين آخرين"، مبيّنةً أنّ "إنجل أجرى نقاشًا إيجابيًّا وبنَّاء مع المسؤولين اللبنانيين، يرتكز على عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والأميركي. كما شدّد على التزام الولايات المتحدة الأميركية أمن لبنان واستقراره وازدهاره".
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