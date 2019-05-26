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رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي اختتم زيارته لبنان

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ذكرت ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​ أنّ "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ​مجلس النواب الأميركي​ النائب الديمقراطي ​إليوت إنجل​، زار ​لبنان​ على رأس وفد من الكونغرس من 24 إلى 26 أيار الحالي".

وأوضحت في بيان، أنّ "خلال الزيارة، اجتمع الوفد برئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وزير الخارجية ​جبران باسيل​، قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، ومسؤولين آخرين"، مبيّنةً أنّ "إنجل أجرى نقاشًا إيجابيًّا وبنَّاء مع المسؤولين اللبنانيين، يرتكز على عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والأميركي. كما شدّد على التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ أمن لبنان واستقراره وازدهاره".

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