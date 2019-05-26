نحاس: لم يقم أحد بالمقاربة العلمية اثناء اقرار السلسلة عام 2017

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ أن "التحذيرات كانت واضحة في عام 2012 ان ​لبنان​ يدخل بمتاهة اقتصادية"، مشيراً الى أن "اعطاء السلسلة للقضاة والجامعيين لم يكن له تبعات، لكن السلسلة التي اقرت في العام 2017 لا تقارن أبدا".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح نحاس أنه "لم يقم أحد بالمقاربة العلمية في 2017 واليوم نعاني من آثار السلسلة التي اعطيت، فهي لم يعمل معها اصلاح ولا نظرية اقتصادية شاملة ولا تحفيز للقطاع الخاص".