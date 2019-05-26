قوى الأمن: نقل زجاجات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة يعد مخالفة من الفئة الثالثة

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "مفرزة سير ​جونية​ أقامت حواجز لقياس نسبة ​الكحول​ وضبط المخالفات ليل أمس، ونظّمت عددًا من المحاضر، من ضمنها نقل زجاجات كحول غير مقفلة".

وذكّرت السائقين بأنّ "نقل زجاجات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة، يعدّ مخالفة من الفئة الثالثة وتتراوح غرامتها بين 200 و350 ألف ليرة لبنانية".