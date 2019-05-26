ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "مفرزة سير جونية أقامت حواجز لقياس نسبة الكحول وضبط المخالفات ليل أمس، ونظّمت عددًا من المحاضر، من ضمنها نقل زجاجات كحول غير مقفلة".
وذكّرت السائقين بأنّ "نقل زجاجات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة، يعدّ مخالفة من الفئة الثالثة وتتراوح غرامتها بين 200 و350 ألف ليرة لبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: نقل زجاجات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة يعد مخالفة من الفئة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.