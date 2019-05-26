نديم الجميل: ثابتون بمواقفنا السياسية ونعمل لوحدة المسيحيين واللبنانيين

شدّد النائب ​نديم الجميل​ خلال جولة له في بعض قرى فتوح ​كسروان​، على "ثباته بمواقفه السياسيّة، والعمل الدائم للحفاظ على وحدة المسيحيين وصولًا إلى وحدة اللبنانيين، من أجل بناء دولة الحلم الّتي حلم بقيامها رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​".

وكان قد بدأ جولته بزيارة إلى منزل رئيس بلدية حياطة رفيق عازار، حيث كان في استقباله مع عدد من الأهالي، بحضور رئيس قسم "​حزب الكتائب اللبنانية​" في البلدة. وتمّ التداول بالأوضاع العامة، واستمع الجميل إلى هموم الناس واستيائهم من الحرمان والإهمال الّذي تتعرّض له المنطقة، ووعدهم بالوقوف إلى جانبهم.

من ثمّ، انتقل الجميل والوفد المرافق إلى بلدة غبالة، حيث كان في استقباله على مدخل البلدة الأهالي مع رئيس وأعضاء قسم "كتائب" غبالة، ترافقهم فرقة موسيقية مع اطلاق الالعاب النارية .

بعدها، توجّه الجميع إلى منزل "آل طايع"، حيث كان في الاستقبال عدد من رؤساء البلديات وفعاليّات كسروانيّة وجمع من أهالي البلدة والجوار.

أمّا المحطة الأخيرة فكانت في منزل رئيس بلدية ​عرمون​، بحضور عدد من رؤساء البلديات وعدد من الأصدقاء.