NBN: هل ستنشأ مطبات إضافية أمام الموازنة نتيجة جموح البعض للتوسع بمناقشة أفكار ربع الساعة الأخير؟

ركّزت قناة الـ"NBN" على أنّ "بعد تسع عشرة جلسة في السراي الحكومي، تحطّ موازنة العام 2019 غدًا على طاولة ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​، فهل يتمّ الإقرار النهائي لها في الجلسة العشرين قبل إحالتها على ​مجلس النواب​ والانتقال إلى موازنة العام 2020؟ أم أنّ مطبّات إضافيّة ستنشأ نتيجة جموح البعض نحو التوسّع في مناقشة أفكار ربع الساعة الأخير؟".

ولفتت في مقدّمة نشرة أخبارها المسائية إلى أنّ "التسع عشرة جلسة توقّف عندها رئيس الحكومة ليؤكّد من وحيها انّه كان هناك هدر للوقت، لكنّه قال في الوقت نفسه إنّه لم يكن ثمة هدر للوقت في الكثير من الأماكن الأُخرى، لأنّنا نعمل للمرّة الأولى للخروج بأفضل أرقام ومشاريع من أجل خفض العجز".

وأوضحت القناة أنّ "​لبنان​ ينتظر عودة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ إلى ​بيروت​ الأسبوع المقبل، في زيارة هي الثالثة خلال أسابيع، وذلك في سياق تحركه بين لبنان و​فلسطين المحتلة​ على خط ​ترسيم الحدود​".

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وبيّنت أنّ "اليوم، خسر لبنان قامة من قاماته الوطنية النائب والوزير السابق ​عبد اللطيف الزين​، الّذي نعاه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وهو ابن البيت السياسي العريق وعمل لأكثر من ستين عامًا في الشأن العام، واستمرّ في عمله النيابي ثمانية وخمسين عامًا متواصلة، وانتُخب لتسع دورات في مجلس النواب وشارك في "​اتفاق الطائف​".

ونوّهت إلى أنّ "من الحدود اللبنانية- الفلسطينية إلى حدود التوتر على الخط الأميركي- الإيراني- الخليجي... وزير ​الخارجية الإيرانية​ يجري محادثات مكثّفة في ​بغداد​ الّتي أكّدت وقوفها إلى جانب ​طهران​ في مواجهة الحصار الّذي تواجهه".

وذكرت القناة أنّ "وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ أعلن أنّ بلاده ترغب في بناء علاقات متوازنة مع جميع ​دول الخليج​، كاشفًا أنّ طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة".