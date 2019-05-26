كتلة التنمية والتحرير وشخصيات أخرى نعوا النائب الراحل عبد اللطيف الزين

نعى رئيس وأعضاء كتلة "التنمية والتحرير" عميد الكتلة النائب السابق عبدالطيف الزين، نائب رئيس تكتلها النيابي طوال عهده البرلماني والحائز على جائزة الأقدمية للاتحاد البرلماني العربي، والذي شغل مناصب وزارية عديدة وكان خلال مدته النيابية رئيسا للجنة الشؤون الخارجية النيابية وأحد المتجذرين في العمل الشعبي.

وأشارت الكتلة في بيان لها للمناسبة إلى "أنها ستعلن مراسم التشييع في بيان لاحق".

كذلك نعى رئيس "جمعية أعضاء ​جوقة الشرف​ في ​لبنان​ " الوزير السابق ميشال ب. الخوري، الزين الذي يحمل وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط.

واعتبر الخوري انه بغياب الزين "يخسر لبنان ابن بيت سياسي عريق، ووجها وطنيا عرفته الندوة البرلمانية نائبا منذ العام 1960 وحتى دورة العام 2009 من دون انقطاع، كما كان رئيس السن في المجلس ورئيسا للجنة الشؤون الخارجية النيابية، كما كانت له مبادرات طبعت مرحلة مهمة من ​تاريخ لبنان​ من خلال مشاركته في مؤتمر الطائف الذي انهى ​الحرب اللبنانية​ وارسى قواعد الامن والاستقرار في لبنان. وجمعته مع مكونات لبنان السياسية والطائفية علاقات تواصل لم تميز يوما بين فريق أو آخر، فكان حاضرا دائما بآرائه وأفكاره ومقترحاته التي تجمع بين اللبنانيين".

كذلك نعى الامين العام لـ"تيار المستقبل" ​احمد الحريري​ الزين مشيراً الى أنه "برحيل احد رموز جبل عامل الذي ما تفوه يوما بكلمة جارحة او دخل سجالا مع أحد، يخسر لبنان عميد البرلمانيين الذي لم يهزم في دورة انتخابية واحدة، وترافق مع شقيقيه في مجلس نيابي واحد، ‏رحمه الله وأدخله فسيح جنانه".