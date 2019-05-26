ملك السعودية التقى ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي

التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا في مكة المكرمة، ولي عهد إمارة دبي في الإمارات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق له، الّذي نقل إليه تحيات وتقدير رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
كما استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بالإضافة إلى عدد من العلماء.
إلى ذلك، التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، وزير الحج والعمرةمحمد بن صالح بنتن.
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