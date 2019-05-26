ملك السعودية التقى ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي

التقى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في قصر الصفا في ​مكة المكرمة​، ولي عهد إمارة دبي في ​الإمارات​ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق له، الّذي نقل إليه تحيات وتقدير رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما استقبل رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ ​مرزوق الغانم​، بالإضافة إلى عدد من العلماء.

إلى ذلك، التقى الرئيس العام لشؤون ​المسجد الحرام​ والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، وزير الحج والعمرةمحمد بن صالح بنتن.