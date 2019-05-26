المجلس الدستوري في الجزائر أعلن "إيداع ملفي ترشح" للانتخابات الرئاسية

أعلن ​المجلس الدستوري​ في ​الجزائر​ "تسجيل إيداع ملفي ترشح إلى ​الانتخابات الرئاسية​ المقرّرة في 4 تموز المقبل"، في استحقاق ترفضه بشكل قاطع الحركة الاحتجاجية ويبقى اجراؤه غير مؤكد.

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