شكرا لقرائتكم خبر عن مصير عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كرم سعيد، الخبير المتخصص فى الشئون التركية، إن عناصر جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا حاليا يواجهون مصيرا غامضا، فى ظل ما تشهده إسطنبول من أحداث متتالية وصراع بين نظام أردوغان والمعارضة التى تفوقت فى انتخابات البلدية، وانقلب أردوغان وأعاد الانتخابات بشكل ديكتاتورى، كل هذه الأحداث الطارئة فى تركيا سيتؤدى إلى مصير غير معلوم لكل الهاربين فى تركيا من عناصر الجماعة الإرهابية.

وأضاف الخبير المتخصص فى الشئون التركية فى تصريح له، أن كل هذه الأحداث ستأتى بنتيجة سلبى على الهاربين فى تركيا، موضحا أن أردوغان من الممكن أن يقوم بطرد كل العناصر الإرهابية من الهاربين لديها، وذلك تخوفا من الأعباء التى يواجهها من قبل المعارضة فى إسطنبول.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأحداث فى تركيا، والتى ستؤدى لصراعات متعددة، تكشف عن حجم ما وصلت إليه تركيا فى ظل ما يقوم به أردوغان من سياسات خاطئة طوال الفترة الماضية.