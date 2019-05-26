شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشاهدة لفيلم الخليج 365 «معجزة فوق النيل» على صفحتى dmc وإكسترا نيوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم الوثائقى "معجزة فوق النيل"، الذى أنتجته وحدة الأفلام الوثائقية بمؤسسة ”الخليج 365” أكثر من مليون مشاهدة فى اليوم الأول من عرضه على صفحتي الفيسبوك لقناتي dmc و اكسترا نيوز.

ويرصد الفيلم تفاصيل وكواليس إنشاء محور روض الفرج وسر اعتباره إنجازا ضحما والاحتفاء به محليا وعالميا، وأسباب تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما يرصد أراء الخبراء والمتخصصين فى أهمية سرعة انشائه فى فترة زمنية قياسية.

"معجزة فوق النيل" يعد أول إنتاج لوحدة الأفلام الوثائقية بجريدة الخليج 365، وتعمل الوحدة حاليا على إنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية فى مجالات مختلفة.