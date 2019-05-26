- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشاهدة لفيلم الخليج 365 «معجزة فوق النيل» على صفحتى dmc وإكسترا نيوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم الوثائقى "معجزة فوق النيل"، الذى أنتجته وحدة الأفلام الوثائقية بمؤسسة ”الخليج 365” أكثر من مليون مشاهدة فى اليوم الأول من عرضه على صفحتي الفيسبوك لقناتي dmc و اكسترا نيوز.
ويرصد الفيلم تفاصيل وكواليس إنشاء محور روض الفرج وسر اعتباره إنجازا ضحما والاحتفاء به محليا وعالميا، وأسباب تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما يرصد أراء الخبراء والمتخصصين فى أهمية سرعة انشائه فى فترة زمنية قياسية.
"معجزة فوق النيل" يعد أول إنتاج لوحدة الأفلام الوثائقية بجريدة الخليج 365، وتعمل الوحدة حاليا على إنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية فى مجالات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون مشاهدة لفيلم الخليج 365 «معجزة فوق النيل» على صفحتى dmc وإكسترا نيوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.