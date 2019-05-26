"الأعلى للإعلام": أجهزة متخصصة لاستقبال الإذاعة المصرية فى خمس دول أفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أنه فى إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عودة الاهتمام بدول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من شراء أجهزة متخصصة لاستقبال الإذاعة المصرية فى خمس دول أفريقية، وسيتم شحنها على حساب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف المجلس الأعلى للاعلام فى تقرير نشره عبر الموقع الإلكترونى له، أن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية كلف حازم عبد الوهاب مدير عام شبكة الإذاعات الموجهة، بإجراء اتصالات مع مسئولين فى إذاعات أوغندا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وبوروندى، لتولى ماسبيرو شراء أجهزة لاستقبال الإذاعة السواحيلية من القاهرة وبثها على موجات fm بهذه الدول الإفريقية، وبث برامج الإذاعات الموجهة فيها، ومنها برامج رياضية متخصصة عن بطولة الأمم الإفريقية التى تقام فى يونيو ويوليو المقبلين بالقاهرة.