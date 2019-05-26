شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها.. كاتب تابع لأردوغان: مرشح المعارضة فى إسطنبول تعرض للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كاتب تركى قيادى بحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بأن مرشح حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض فى إسطنبول أكرم إمام أوغلو تعرض للظلم بعد إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول.

ونقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن كاتب صحيفة يني شاج، أحمد تاكان، تأكيده أن مسؤولا فى حزب العدالة والتنمية الحاكم أبلغه بعجزهم عن إقناع أعضاء الحزب بشأن انتخابات بلدية إسطنبول عقب الظلم الذى تعرض له مرشح حزب الشعب الجمهورى، أكرم إمام أوغلو.

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وأضاف الكاتب الذى يعد أحد قيادات حزب أردوغان أنه التقى بمسؤول فى حزب العدالة والتنمية ضمن فريق الحزب لانتخابات بلدية إسطنبول، ناقلاً عنه قوله إن الحزب لم يتمكن من إقناع أعضائه وقاعدته بضرورة إعادة الانتخابات لوقوع انتهاكات، كما نقل تاكان عن المسؤول الذى رفض الإفصاح عن اسمه قوله هناك قناعة قوية لدى قاعدتنا بتعرض إمام أوغلو للظلم وفي حال عقد الانتخابات اليوم سيفوز بها أيضا إمام أوغلو مرة أخرى.