شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يكشف تناقض الدوحة: سيادة قطر ليس مثيل فى العالم حسب الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، حالة التناقض التى تعيشها قطر فى الفترة الحالية، ساخرا من سيادة قطر، قائلا إن سيادة قطر ليس مثيل فى العالم.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"إن قطر تتراجع عن انتقاد ورشة المنامة الاقتصادية وتبلغ واشنطن موافقتها على المشاركة، وقطر بعد الهجوم المُسْتعِر تتراجع عن الهجوم وتشارك في المؤتمر، فسيادة قطر ليس مثيل في العالم حسب الطلب، وإعلام قطر تجاهل الهجوم السابق وبدأ يروج للمؤتمر على استحياء.

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وتابع فهد ديباجى: ثقل السعودية عربيا و إسلاميا أكثر ما يزعج محور الشر( قطر و تركيا و إيران ) بالإضافة إلى اتباعهم من الإخوان والحوثيين وحزب اللات وغيرهم، مع إعلانها عن القمم الثلاث زاد حقدهم واجتهادهم لهذا هم يجتهدون وبقوة للإساءة لها ولقيادتها و تشكيك المسلمين بأهلية إشرافها على الحرمين.