شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: الإخوان يكذبون كما يتنفسون ويبررون الصور المفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن لجوء الإخوان إلى نشر صور مفبركة وكان أخرها نشر صور مفبركة عن طلاب أولى ثانوى، يؤكد أن الإخوان يكذبون كما يتنفسون وكذبهم لا حدود له فهم يعتمدون على تأويلهم الخاطئ لمقولة أن الحرب خدعة ويجوز الكذب على الأعداء فانهمرت أكاذيبهم فى كل مناحى الحياة .

وأشار الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن أكاذيب الإخوان كثيرة من بينها كذبهم بأن الشعب معهم ثم كذبهم عن الحياة الرغدة فى تركيا ثم كذبهم عن التعذيب فى السجون ثم كذبهم عن المياه وملف سد النهضة، فكذبهم حبل طويل لا ينتهى.

ولفت طارق أبو السعد إلى أن الإخوان يسعون لإشعال الغضب فى المجتمع، وبالتالى لابد من إبطال أى شائعة بسرعة شديدة.