عدم قبول دعوى إحالة ماجدة الهلباوي لجدول غير المشتغلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وشطبها من النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كل من، نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.

وذكرت الدعوى أن "الهلباوى"، مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمامها.

وتابعت الدعوى أن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.