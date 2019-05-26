"جابوا فطارهم معاهم".. جماهير الزمالك من برج العرب: "الفوز أول دعواتنا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

حرص جماهير نادي الزمالك، على إحضار وجبات خفيفة للإفطار الرمضاني خلال توافدهم على ملعب ستاد برج العرب، لمؤازرة فريقهم في مباراته أمام فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستمر توافد جماهير الفريق الأبيض حتى اللحظات الأخيرة قبل غروب شمس اليوم 21 من شهر رمضان المبارك، بعد أن سمحت لهم إدارة ستاد برج العرب بإحضار أطعمة خفيفة في يوم استثنائي مراعاة للصائمين الذين حضروا لمشاهدة المباراة.

وتعالت صيحات عدد من جماهير الزمالك خلال دخولهم من أبواب ستاد برج العرب بعبارة: "هنفطر سوا وهنكسر صيامنا بدعوة الفوز ربنا ينصرنا".

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وفتح استاد برج العرب أبوابه أمام جماهيرالزمالك في الثانية عصرًا في ظل الحضور الجماهيري المكثف، ومن المقرر إقامة المباراة في العاشرة من مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد محيط ملعب المباراة إجراءات أمنية مشددة، ويحرص الأمن على تفتيش جميع الجماهير لمنع دخول أي مواد محظورة لملعب المباراة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين فقط من أجل الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ الأندية المصرية بعدما سبق أن توج بها الأهلي في 2014.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مرة أخرى، بعدما غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عامًا، حيث كان آخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الرجاء بهدف دون رد.