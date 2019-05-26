بالصور- جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم فريقهم في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

توافدت جماهير نادي الزمالك، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة فريقهم في مباراته أمام فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفتح استاد برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك في الثانية عصرًا في ظل الحضور الجماهيري المكثف، فيما يشهد محيط ملعب المباراة إجراءات أمنية مشددة، ويحرص الأمن على تفتيش جميع الجماهير لمنع دخول أي مواد محظورة لملعب المباراة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين فقط من أجل الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ الأندية المصرية بعدما سبق أن توج بها الأهلي في 2014.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الإفريقية مرة أخرى، إذ كان آخر فوز وتتويج للأبيض إفريقيا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها.