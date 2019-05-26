الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون

أعلنت قيادة التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة السابعة
وأضافت أن الحوثيين استهدفوا المطار الذي يستخدمه
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.
وأكد المسؤول السعودي أن للمملكة الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها، مشددا على أن الحوثيين سوف يدفعون الثمن باهظا.
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