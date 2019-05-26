نميرة نجم تلتقى مدير المركز الأفريقى لمكافحة الإرهاب

التقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أثناء زيارتها للعاصمة الجزائرية، لاري غانا مدير المركز الأفريقي للدراسات وبحوث مكافحة الإرهاب والممثل الشخصي لرئيس المفوضية حول موضوع الإرهاب .

تم اللقاء بناء على طلب المركز في الجزائر العاصمة، وتناول اللقاء عددًا من القضايا الخاصة بعمل المركز من أجل تأديته لمهامه كما حددها مؤتمر قمة رؤساء الاتحاد، والوقوف على متطلبات المركز القانونية العالقة مع المفوضية بأديس أبابا، و المسائل الخاصة بالمقر فى الجزائر .

وأجري السفير رشيد بلدان أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية لقاءً ترحيبًا بالمستشار القانوني للاتحاد أعرب فيه عن سعادته

بالانتهاء من التفاوض على اتفاق مقر لجنة الطاقة الأفريقية بالجزائر العالق منذ سنوات .

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وعقدت "نجم" لقاء مع السفير سفيان ميمونى مدير عام دائرة أفريقيا في وزارة الخارجية الجزائرية للتشاور حول الموضوعات الخاصة بمقار لجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأفريقي التى تستضيفها الجزائر.

وزارت "نجم" والوفد المرافق لها مقر الأفريبول بالعاصمة الجزائرية حيث استقبلهم مدير عمليات المنظمة. وتناول اللقاء التعرف على بعض المشكلات القانونية التى تتطلب تدخلًا من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي سواء مع الإدارات داخل

الاتحاد أو مع دولة المقر (الجزائر) لتيسير عمل المنظمة بالشكل الذى يحقق الهدف من إنشائها.

يذكر أن الإفريبول هو منظمة الشرطة الجنائية الأفريقية، وهي منظمة تهدف إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية مصالح الشرطة الأفريقية، وتتمثل مهمتها فى دعم التعاون الشرطى بين الدول الأفريقية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق فيما بينها بخصوص الجريمة الدولية والإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة، في أفريقيا، حيث تتشكل الجمعية العامة من رؤساء الشرطة لدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى وهى الهيئة الفنية والتقنية العليا للأفريبول، المكلفة بإدارة شئون الشرطة فى أفريقيا على المستوى الاستراتيجى والعملياتى والتكتيكى، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الأفريقية أنشئت يوم 13 ديسمبر 2015 في الجزائر مكونة من قوات الشرطة لـ41 دولة، ومقرها بالجزائر العاصمة.