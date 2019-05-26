نميرة نجم: استخدام وسائل الاتصال الحديثة سيف ذو حدين

شاركت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، مساء السبت، فى مؤتمر شباب "برنامج زمالة مانديلا واشنطن فى الحراك" حول مشاركة الشباب فى السياسة والتى نظمتها السفارة الأمريكية فى أديس ابابا بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت "نجم"، خلال كلمتها في الافتتاح، أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة سيف ذو حدين فمن مميزاتها أن تعطي مساحة واسعة للتواصل مع أشخاص في أماكن مختلفة وفرصة كبيرة للتعبير عن الرأي، إلا أن سلبياتها تتركز فى أنها تعزل الشخص عن أرض الواقع، وتقييم ما يحدث حوله، لذلك

يجب استخدامها كوسيلة بالشكل المناسب دون انتظار أو توقع أن وجهات النظر التى تعرض عليها ستصل للمجتمع ككل، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، والذى يجب على الشباب لعب دور فيه للتعبير عن رأيهم بشكل يمكن أن يصل لكافة التجمعات فى ربوع البلاد وعدم اقتصارها على المجموعات التى تستخدم الإنترنت.

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وأشارت "نجم" إلى أن ضرورة اختيار الشباب لمن يمثلهم ليتحدث باسمهم على طاولة التفاوض للحصول على ما يحقق مطالبهم، وعلى

هذه المجموعة التى ستمثلهم يجب أن تعى أنها لا تمثل مصالحها الشخصية أو مصالح ضيقة ،ولكنها تمثل المجموع وعليها الحصول على موافقة المجموع عند اتخاذ قرارات حاسمة ليكون تمثيلها أمينًا.

جاءت مشاركة السفيرة فى جلسة تحت عنوان "مشاركة الشباب والمجتمع المدنى فى العملية السياسية" ، وأدار الجلسة تسيون دميسيه من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي ، وبيلين محمد سيد محلل سياسي فى معهد تونى بلير للتغيير العالمى، وشارك هاليلويا لوليه القائم بأعمال مدير الشئون السياسية بمعهد دراسات السياسة الخارجية الأثيوبية ،والسيدة سوليانا شمسليس مستشار اللجنة الوطنية الأثيوبية للانتخابات ،و د. كمال محمد زين عمدة مدينة كمبولدتشيا بأثيوبيا ، وحضرت اللقاء لي بينج المشتشار الثقافى للسفارة الأمريكية في أديس أبابا.