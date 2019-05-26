قتلى في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأحد، في هجوم جديد على كنيسة كاثوليكية في قرية تولفيه في شمال بوركينا فاسو حيث تتكرر الهجمات على المسيحيين، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن "أفراداً مدججين بالسلاح هاجموا كنيسة القرية فيما كان المصلون يحضرون قداس الأحد"، لافتاً إلى أن "الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة، وخلف ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى". اقرأ أيضاً.. قتلى في هجوم على كنيسة شمال بوركينا فاسو

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