الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في الجوف

أفشل الجيش اليمني محاولة تقدم لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مواقعه في مديرية برط العنان الواقعة في الشمال الغربي لمحافظة الجوف اليمنية.

وقال قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحي البعجري في تصريح لموقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان غير أن قوات الجيش أحبطت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار، وأسفرت عن مقتل 4 منهم وجرح آخرين".وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن قوات الجيش اليمني أسرت اثنين من خبراء الألغام التابعين لميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم زراعة عدد من العبوات الناسفة، فيما شن قوات الجيش قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى الى تدمير عربة تابعا لها ومصرع كل من كان على متنها من مسلحي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

من جانب آخر قائد محور تعز العسكري في اليمن اللواء الركن سمير الصبري أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني في محافظة تعز أمس الأول مستمرة حتى استكمال تحريرها من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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وذكر اللواء الصبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العملية العسكرية تأتي رداً على هجمات ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش اليمني وقصفها للأحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات، مؤكداً أن قوات المحور في جاهزية عالية وستنفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع مليشيات واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية في مركز المحافظة معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي.

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