ترامب: "الجزء الأساسي" من المفاوضات التجارية سيتم بعد انتخابات اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيرا" في محادثتهما التجارية، لكن "الجزء الأساسي" من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته "تقدمنا كثيراً في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان". وأضاف أن "الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جداً".

لكنه أكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقاماً كبيرة"، ملمحا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

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وكان الرئيس الأميركي تعهد السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافاً"، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

وبدأ ترامب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.

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