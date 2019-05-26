حفتر: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لم يعد محايداً

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة لم يعد محايداً.

وأضاف حفتر بأن المبعوث الأممي لا يزال يقول أشياء غير مسؤولة، وأصبح بعيداً عن كونه وسيطاً نزيهاً ومحايداً.

وأشار حفتر إلى أن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد.

وفي حوار صحفي، قال حفتر لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه وجه قواته العسكرية إلى العاصمة الليبية بعد فشل جولات من المفاوضات.

وقال حفتر إن رئيس الوزراء فايز السراج غير قادر على اتخاذ القرارات لأنه تحت سيطرة المسلحين.

اقرأ أيضاً... السيسي يؤكد لحفتر دعم جهود مكافحة الإرهاب

Advertisements

وأضاف حفتر "في الجولة الأخيرة من المفاوضات أدركت أن الحل السياسي يبقى هو الهدف، ولكن للعودة إلى السياسة يجب القضاء على المسلحين مرة واحدة ونهائياً".

وعرض حفتر في الحوار العفو عن المسلحين الذين يتخلون عن حمل السلاح.

في طرابلس، كثف الجيش الليبي هجماته على مواقع الميليشيات المسلحة. وذكر محمد البوعيشي، قائد قوة الردع الوسطى، أن قوات الجيش تتقدم في محاور القتال، نافياً ما رددته قوات حكومة الوفاق بشأن انسحاب الجيش من عدة محاور.

وأفادت مصادر بأن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، سيزور العاصمة الأميركية واشنطن في منتصف يونيو المقبل لاستعراض جهود الجيش في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وقالت المصادر إن المشير حفتر سيلتقي قيادات بارزة في إدارة الرئيس ترامب، لافتة إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجولة الخارجية الناجحة التي يقوم بها قائد الجيش الليبي لحشد الدعم الدولي لعملية تحرير طوفان الكرامة التي أطلقها في الرابع من أبريل الماضي.