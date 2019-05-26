كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفزيون الإيرانى يقيل مسؤولين لإهانة "السنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، طرد مديرين للقناة بسبب إهانة المسلمين السنة فى برنامج مذاع على الهواء.

وجاءت عمليات الفصل في القناة الخامسة بعد بث يوم 20 مايو للاحتفال بعيد ميلاد ذكرى الإمام حسن بن علي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، اليوم، أنه خلال البرنامج، خصص تلاوة المغني والقصص الديني أحمد القدامي تأبينًا "يهين "مقدسات المسلمين السنة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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ونقلت شبكة التلفزيون الحكومية عن مدير قناة عبد الله علي يسكاري قوله :"إنه بعد إهمال بث خطاب مسيء على القناة الخامسة، تم فصل رئيس القناة ومدير البث".

وقال نائب رئيس التلفزيون مرتضى ميرباغري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إنه تم فصل المنتج الأول للقناة ومدير البرنامج ومشرف الفيديو.

ووفقًا لإيرنا، استدعت المحكمة الإيرانية للثقافة والإعلام المغني يوم الأحد، وما زالت التحقيقات جارية بشأن قضيته.