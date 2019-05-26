كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء فلسطين يعتزم إلغاء الاعتراف بإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، اليوم الأحد، إن الفلسطينيين لا يمكنهم الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل عندما لا تعترف بهم.

ووفقاً لشبكة "24 نيوز"، قال شتية :"سنعيد النظر في جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ومن المستحيل الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل طالما أنها لا تعترف بنا".

وبدت تصريحات شتية وكأنها تستجيب لنداءات منظمة التحرير الفلسطينية وبعض مؤسسات فتح التي دعت إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء "الانحياز" الأمريكي لصالح إسرائيل.