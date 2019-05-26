كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مسؤول المواطنة والهجرة بإدارة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال رئيس خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فى أحدث صدمة الوزارة المكلفة بتنفيذ أجندة الرئيس ترامب للهجرة، وفقًا لتقارير إعلامية اليوم الأحد.

وأرسل "لي فرانسيس سيسنا"، الذي تولى منصب مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 ، رسالة إلى موظفي الوكالة مساء يوم الجمعة، يؤكد أنه قدم استقالته اعتبارًا من 1 يونيو، قائلًا إنه قدمها "بناءً على طلب الرئيس"، وفقاً لشبكة "سى إن إن".

وكتب سيسنا في رسالة بالبريد الإلكتروني يشكر فيها الموظفين وينظر إلى فترة ولايته في الوكالة: "بصفتي متخصصًا في قانون الهجرة والسياسة مكرسًا لسيادة القانون مثل كثيرين منكم، أقدر أن هذه الفرصة للخدمة كانت تجربة فريدة"