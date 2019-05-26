كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة جديدة تحذر من ارتفاع منسوب البحار بأكثر من 6.6 قدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت دراسة جديدة من أن مستوى سطح البحر في العالم قد يرتفع بأكثر من مترين (6.6 قدم) بحلول نهاية هذا القرن إذا استمرت الانبعاثات دون رادع، مما سيؤدى إلى غرق المدن الكبرى، مثل نيويورك وشنغهاي وتشريد ما يصل إلى 187 مليون شخص.

وتقول الدراسة، التي صدرت الأحد، إن مستويات سطح البحر قد ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات السابقة بسبب تسارع ذوبان الصفائح الجليدية في كل من غرينلاند وأنتاركتيكا.

ويتوقع الباحثون الدوليون أنه في أسوأ الحالات التي ترتفع فيها درجات الحرارة العالمية بمقدار 5 درجات مئوية (9 درجات فهرنهايت) بحلول عام 2100، قد يرتفع مستوى سطح البحر بأكثر من مترين (6.6 قدم) في نفس الفترة ضعف الحد الأقصى الذى حدده التقرير الرئيسي الأخير للجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة.

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مثل هذا الموقف سيكون "كارثيا" ، ويحذر واضعو الدراسة.

وقال الكاتب الرئيسي جوناثان بامبر، أستاذ الجغرافيا الفيزيائية بجامعة بريستول لشبكة "سى إن إن" "إنها حقا قاتمة للغاية.. مترين ليس سيناريو جيد".

كما أضاف أن النزوح الجماعي للأشخاص في المناطق الساحلية المنخفضة من المرجح أن يؤدي إلى ثورة اجتماعية خطيرة، كما أنه سيشكل "تهديدًا وجوديًا" للدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ والذي سيتركها غير صالحة للسكن.

ووجد الباحثون أنه في ظل سيناريو الحالة القصوى ، فإن حوالي 1.79 مليون كيلومتر مربع (69120 ميل مربع)- مساحة تزيد على ثلاثة أضعاف مساحة كاليفورنيا - ستفقد في البحر.