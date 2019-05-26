كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين فى إعصار أوكلاهوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخصين على الأقل بعد اجتياح إعصار مدينة إلرينو في أوكلاهوما، ودمر فندقا وألحق أضرارا بحديقة منزل متنقلة.

وضرب الإعصار الجنوب الشرقي لإلرينو بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال رئيس بلدية إيل رينو مات وايت، إن العديد من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات وأن جهود الإنقاذ مستمرة، كما وصف الضرر الناجم عن الإعصار بأنه "مدمر للغاية".

كما حث، وايت الناس على الابتعاد عن المنطقة ، حيث تضررت الشركات المحلية أيضًا، وفقاً لصحيفة تليجراف.