كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى الموصل لـ 5 قتلى و 8 مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل خمسة أشخاص واصيب ثمانية آخرون فى انفجار سيارة مفخخة غربى مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمنى العراقية أوردته وكالة انباء الاعلام العراقى / واع / أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الأحد فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، ما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 8 آخرين .

وتم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.