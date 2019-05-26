بعد تعبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابها من مقاطعة الأساتذة “المتعاقدين” والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجلسة حوار كانت مقررة الخميس الماضي، خرج “المتعاقدون” للرد على وزارة سعيد أمزازي.
وقال ربيع الكرعي، منسق “المتعاقدين” في جهة الدار البيضاء سطات، إن التنسيقية نظمت أمس السبت ندوة ردت فيها بشكل تفصيلي على بلاغ الوزارة، وأكدت على أنها كانت تنتظر مذكرة وزارية حسب ما تم الاتفاق عليه في 10 ماي، تلزم الإدارات التابعة للوزارة بتنفيذ مضامين الاتفاق “إلا أن الوزارة تمادت ولم تصدر المذكرة”.
واعتبرا لكرعي أن وزارة أمزازي أصدرت بلاغا إخباريا باتفاق 10 ماي مع “المتعاقدين” والنقابات، إلا أنه يعتبر أن “البلاغ غير ملزم للإدارات التي تتبع لها الوزارة”.
ويقول “المتعاقدون” إن نوايا وزارة التربية الوطنية لم تعد واضحة، حيث قال “لا نعرف ما هي نوايا الوزارة في الوقت الذي يدعو الوزير إلى توضيد الثقة، ولكننا نرى أن هناك سووء نية ونريد إرادة سياسية حقيقية وبتعامل”.
يشار إلى أنه ساعات قليلة قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات وتنسيقية “المتعاقدين”، الخميس الماضي، أعلنت النقابات مقاطعتها للقاء، لانتفاء شروط الحوار مع المسؤول الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر “المتعاقدون” يردون على أمزازي: كنا ننتظر مذكرة بالتزامات لا مجرد بلاغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.