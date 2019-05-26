"أمبيانس": صوت الدهيشة الذي يتوّج في كان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز فيلم "أجواء" (أمبيانس) للمخرج الفلسطيني الشاب، وسام الجعفري، بالجائزة الثالثة "سينيفنديسيون" لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، مناصفة مع الفيلم البولوني "Duszyczka" لبارْبارا روبتيك، في مسابقة الأفلام القصيرة، في الدورة الـ72 للمهرجان.

ويحكي الفيلم الروائي القصير، والذي يمتد لـ15 دقيقة، بالأبيض والأسود، قصة شابين فلسطينيين يقطنان في مخيم الدهيشة للاجئين، ببيت لحم، الذي يقطن فيه المخرج في الضفة الغربية، حيث يحاولان تسجيل الموسيقى، عن طريق العزف على آلة الكمان والجيتار، داخل المخيم، بهدف الاشتراك في مسابقة، لكن الفوضى واقتحام الجيش المتكرر للمخيم يحول دون ذلك.

لذا يبتكر بطلا العمل فكرة تسجيل أصوات المخيم بدلا من الموسيقى وتحويل تلك الأصوات: موسيقى الحيّ والمخيّم والناس، وموسيقى الأعراس والتظاهرات، إلى مقطوعة موسيقية يشاركان بها في المسابقة.

وأكد المخرج الشاب في مقابلة بعد فوزه، أن "الوصول إلى مهرجان كان أهم من الفوز" بالنسبة له.

وأضاف: "كان همي أن يلقى الفيلم نجاحا، كنت متوترا يوم العرض، الإنجاز الضخم هو وصول فيلم يتناول جزءا من قضية اللاجئين إلى العالم".

وتابع الجعفري "حاولت من خلال الفيلم تغيير الصورة النمطية عن مخيمات اللاجئين، من خلال رحلة تمتد ليوم واحد داخل المخيم".

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وعند تواجد وسام على السجادة الحمراء في كان، حمل صورة للممثل معه في الفيلم، محمد الخمور، والذي اختطفه الاحتلال الإسرائيلي منذ آب/ أغسطس 2018، ولا يزال يقبع في المعتقل حتى الآن.

وعلّق مشاهدو الفيلم، بعد عرضه في كان، أنّ الفيلم يقول إنّ "حياة الناس ستكون موسيقاه"، علمًا أن الجعفري نفسه طالب في كلية دار الكلمة للفنون والثقافة المنتجة للعمل في بيت لحم، وتابع مساره الحياتي المتواضع، حتى بلوغه ومهرجانها الدوليّ، منتزعًا جائزة مرموقة في مسابقة الأفلام القصيرة.