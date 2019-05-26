نجم تشيلسي مهدد بالغياب عن نهائي الدوري الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أحد نجوم فريق تشيلسي باتت مهددا بالغياب عن مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال المقررة يوم 29 أيار/مايو الجاري في العاصمة الآذرية باكو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعب وسط تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، تعرض لضربة قوية في ركبته خلال تدريبات البلوز، اليوم الأحد.

وكان كانتي قد عاد إلى تدريبات تشيلسي مؤخرًا، بعد تعافيه من إصابة في الساق خلال مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تشيلسي سيخوض النهائي دون روبن لوفتوس-تشيك وكالوم هودسون-أودوي أيضًا بعدما تعرضا لقطع في وتر أكيليس، وخضعا لجراحة.