يوفنتوس يرد على إمكانية التعاقد مع غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد المدير الرياضي بفريق يوفنتوس، فابيو باراتيسي، على إمكانية التعاقد مع المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، ليكون خليفة لمدربه ماسيمليانو أليغري بدء من الموسم المقبل.

وذكر باراتيسي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "نحن لسنا هنا لصناعة عناوين الصحف، علينا أن نبني أفضل تشكيلة ممكنة، وسنتصرف وفقًا لتوجيهات مدربنا الجديد، لذا علينا أن ننتظره قبل اتخاذ أي خطوات".

وأضاف "لدينا أفكار واضحة ونقوم بتقييم الوضع، حتى تنتهي جميع المسابقات، يبدو أنه من العدل أن نبقى هادئين، احترامًا للجميع".

وربطت تقارير عديدة يوفنتوس بالتعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو، وبيب غوارديولا.

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إلا أن باراتيسي ألمح إلى إمكانية التعاقد مع ساري أو بوكيتينو، نظرًا لأنهما تأهلا بتشيلسي وتوتنهام على الترتيب، إلى نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

وحول شائعات التعاقد مع غوارديولا، صرح "نحن في عالم غريب، لم نتواصل مطلقًا مع غوارديولا ولم نفكر فيه أبدًا، إنه مرتبط بعقد مع السيتي، لذلك الأمر كله يبدو غريبًا، نحن نعرف أن هذا هو عالمنا لكن علينا أن نقبل ذلك".

وختم "ديبالا؟ إنه لاعب رائع، إنه لاعب بفريقنا، ولدينا ثقة كبيرة به، وثبت ذلك من خلال الاستثمار الذي قمنا به لجلبه إلى هنا وتجديد عقده الأخير".