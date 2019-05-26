انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل طفلين بهجوم لـ"داعش" على عسكريين في الفلبين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 06:50 مساءً - أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الأحد، مقتل طفلين وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم شنه مسلحو جماعة "أبو سياف" الموالية لتنظيم "داعش" على مجموعة من الجنود في مقاطعة سولو جنوبي البلاد.

وذكر الجيش أن طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً، ورضيعاً يبلغ عاماً واحداً، قتلا على الفور، وأصيب خمسة جنود ومدنيان، وقضي على ستة مسلحين من جراء تبادل لإطلاق الرصاص وقع يوم السبت في قرية تقع قرب مدينة باتيكول.

وأوضح الجيش أن العسكريين وصلوا إلى القرية لبحث مشاريع التنمية مع شيوخ محليين، وهاجمهم أثناء ذلك نحو 30 مسلحاً، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

ووقعت الاشتباكات في جزيرة جولو ذات الغالبية المسلمة بعد خمسة أشهر من تفجير متطرفين كاتدرائية في مركز مقاطعة مدينة جولو، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة نحو مئة آخرين، ما دفع حكومة مانيلا إلى نشر قوات إضافية في المنطقة.