شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطن بحضرموت خلا مؤتمر صحافي بالمكلا والان مع التفاصيل

دشن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ظهر اليوم الأحد 26 مايو، 2019 المؤتمر الصحفي الذي دعا له مكتب إعلام المحافظة يوم الجمعة الماضية، للوقوف أمام بعض القضايا التي أصبحت حديث الشارع الحضرمي.

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي انطلاقا من حرص محافظ حضرموت السيد فرج البحسني، على تحقيق الشفافية وايضاح الحقائق أمام وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين بخصوص قضايا الخدمات التي تلامس المواطن واحتياجاته في القطاعات الخدمية.

وكرس اللقاء لمناقشة أبرز القضايا التي تشكل معاناة كبيرة للمواطن والتي تتمثل في مايلي ذكره، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الصحة، الغاز المنزلي، الاتصالات، صندوق النظافة، والأشغال.

وفي مستهل كلمته قال محافظ حضرموت، أن هناك العديد من المخططات الشريرة تسعى للنيل من الوضع الذي تشهده حضرموت حتى وإن بدى للبعض ليس له ذكر.

وأوضح اللواء البحسني، أن وضع المحافظات الأخرى أسوأ بكثير من وضع حضرموت وأنها أفضل حالا بكثير من المتاطق والمدن المحررة .. لا فتا إلى ان المحافظة بالرغم من الوضع السيء الذي تعيشه إلا أن سلطتها المحلية تمكنت من خلق شراكات طيبة وايجابية، مع عدد من الدول والمنظمات والتحالف بشكل خاص.

وأكد محافظ حضرموت أن قطاع كهرباء ساحل حضرموت يعاني من العجز، بالإضافة إلى الإستدانة.

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وكشف السيد المحافظ في اللقاء الذي قام بتغطيته موقع "اليمن العربي" ، أن كهرباء ساحل حضرموت تعاني من مديونية تزيد عن 317 مليون ريال يمني.

وقال محافظ حضرموت اللواء البحسني، إن قيمة المواد التشغيلية التي تحتاجها كهرباء ساحل حضرموت، 375 الف لتر يوميا وقيمتها تفوق قدرة المحافظة .. مشيرا إلى أن المحافظة ملتزمة بدعم مجموعة من المشاريع الأخرى.

وبخصوص مطار الريان الدولي الذي طال انتضاره، أعلن السيد المحافظ أن المطار دخل مرحلة الجاهزية ولا تنقصه إلا إعادة الإفتتاح.

وجاء ذلك في مداخلة وجهها مراسل "اليمن العربي" إلى سيادة المحافظ شخصيا - خلال المؤتمر الصحفي المقام بقاعة 24 إبريل بالمكلا - ظهر اليوم الأحد.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه دعوة لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، لإفتتاح المطار أثناء تواجده بمدينة سيئون مؤخرا، لكنه اعتذر عن ذلك لانشغالاته بمقابلة وفود أجنبية بمقر إقامته بالرياض.

وختم محافظ حضرموت حديثه بالرد على السؤال الموجه له بالقول، إن مطار الريان جاهز للإفتتاح .. في حين لم يفصح عن موعد محدد لإعلان عن ذلك.

حضر المؤتمر كلا من، المهندس مازن بن مخاشن مدير كهرباء ساحل حضرموت، والمهندس وهيب بن غانم مدير المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، والدكتور سليمان العكبري مدير شركة بترومسيلة، والدكتور محمد باخلعة مدير الاشغال العامة والطرق، والدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، والمهندس عزالدين الكسادي، مدبر عام شركة بروم للغاز، والمهندس فهمي بن شبراق مدير صندوق النظافة والتحسين، ومجموعة من المثقفين والشخصيات الإجتماعية.