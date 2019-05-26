شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يعلن موقفه من مطار الريان والان مع التفاصيل

أعلن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أن مطار الريان دخل مرحلة الجاهزية ولا تنقصه إلا إعادة الإفتتاح.

وجاء ذلك في مداخلة وجهها مراسل "اليمن العربي" إلى سيادة المحافظ شخصيا - خلال المؤتمر الصحفي المقام بقاعة 24 إبريل بالمكلا - ظهر اليوم الأحد.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه دعوة لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، لإفتتاح المطار أثناء تواجده بمدينة سيئون مؤخرا، لكنه اعتذر عن ذلك لانشغالاته بمقابلة وفود أجنبية بمقر إقامته بالرياض.

وختم محافظ حضرموت حديثه بالرد على السؤال الموجه له بالقول، إن مطار الريان جاهز للإفتتاح .. في حين لم يفصح عن موعد محدد لإعلان عن ذلك.